Эксперты рассказали, что будет с ценами на нефть

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Несмотря на то что нефть в начале недели подорожала с $39 до $41 за баррель, ожидать дальнейшего роста стоимости пока преждевременно, считают эксперты.
Эксперты рассказали, что будет с ценами на нефть
  • Reuters

Об этом пишет «Российская газета».

«В среднесрочном периоде восстановление цен на нефть напрямую связано с экономической активностью в мире и восстановлением пассажиропотока», — сказал начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Антон Затолокин.

По его мнению, если массовое применение вакцины против COVID-19 в мире начнётся в 2021 году с соответствующим восстановлением туризма и деловых поездок, то возможно уверенное закрепление цен на нефть выше $45 для сорта Brent уже в первом квартале 2021 года.

«Неопределённость, связанная с итогами выборов в США, сейчас снижает спрос на рисковые активы, в том числе на нефть», — считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Он пояснил, что устойчивый рост цен на нефть возможен только после выборов и позитивных новостей по вакцине. При благоприятном развитии событий нефть может закрепиться выше $45 за баррель к концу 2020 года.

Наиболее пессимистичный прогноз сделал глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен, который считает, что ожидать восстановления спроса на топливо в мире в ближайшие 18 месяцев не приходится.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.

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