Аналитик рассказал о влияющих на укрепление рубля факторах

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал о факторах, которые в ближайшее время могут помочь рублю укрепиться.

В беседе с «Российской газетой» он рассказал, что первоначальный позитивный импульс российской валюты в начале торгов натолкнулся на сопротивление в виде настороженности инвесторов.

«Однако сейчас для рубля всё же больше позитивных факторов. Во-первых, Банк России и Минфин с октября вдвоём покупают рубль на бирже, продавая валюту. В начале октября сумма ежедневных интервенций возрастёт с 2,4 млрд рублей до 5,3 млрд. Этих объёмов недостаточно, чтобы помогать рублю в периоды турбулентности или даже в моменты повышенного давления. Но при прочих равных это весьма сильный позитивный фактор, который позволит сделать рубль крепче, чем он мог бы быть», — считает эксперт.

В числе позитивных факторов, влияющих на российскую валюту, эксперт назвал рост активности рынков на фоне новостей об улучшении состояния президента США Дональда Трампа.

Согласно данным Московской биржи, 6 октября на открытии торгов рубль снижался к доллару и евро.