Экономист оценил ситуацию на валютном рынке

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.

«На самом деле сейчас весь мир в ожидании того, что будет дальше, как будет развиваться ситуация с COVID-19 и как будут реагировать страны... Сейчас мы более гармонично и плавно идём по пути, в то время как многие страны очень много теряют. Они теряют очень много. Пока что, это не сказывается. Мы видим, что доллар и евро растут, а рубль слабеет и думаем, что это тренд. Никакого тренда нет. Давайте смотреть по итогам года», — сказал Гинько.

Экономист прогнозирует дальнейшее укрепление рубля. По его словам, рубль очень перспективная валюта для иностранных инвесторов.

«Рубль уже давно не связывается с нефтью и газом. И все мировые инвесторы видят, что никакого обвала экономики в России не произошло из-за падения нефти и газа. Все понимают, что экономика уже трансформировалась и держится на нескольких отраслях, среди которых есть и нефть, и газ, и сельское хозяйство, и IT-сфера, которой создали уникальные условия по уровню налогообложения», — добавил эксперт.

Согласно данным Московской биржи, 6 октября на открытии торгов рубль снижался к доллару и евро.

Курс доллара вырос на 11 копеек — до 78,22 рубля. Курс евро увеличился на восемь копеек и составил 92,14 рубля.