Эксперт прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Начальник отдела анализа акций ГК «Финам» Игорь Додонов прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

«Снижение курса рубля, начавшееся в августе и ускорившееся в сентябре, было обусловлено преимущественно геополитическими факторами», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По словам Додонова, сказалось и общее снижение спроса на глобальных рынках на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран.

Как пояснил эксперт, многие инвесторы опасаются повторного введения карантинных мер в крупнейших странах, что может отрицательно отразиться на темпах восстановления глобальной экономики.

«Мы установили достаточно широкий целевой диапазон по рублю на IV квартал 2020 года: по паре USD/RUB — от 72 до 82 рублей за доллар, по EUR/RUB — от 82 до 93 рублей за евро», — добавил Додонов.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал ситуацию с курсом рубля.