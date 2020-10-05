В Москве рассказали о новом онлайн-сервисе для предпринимателей

На столичном портале для малого предпринимательства запустили новый онлайн-сервис — интерактивный помощник. Он позволяет определить, какие финансовые, налоговые, имущественные, правовые меры поддержки подходят конкретному бизнесу, подобрать образовательную программу.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Отдельное направление — антикризисные меры для предпринимателей, принятые в этом году. Например, сервис учитывает, работает ли заявитель в наиболее пострадавших отраслях экономики», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Со своей стороны, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что экспресс-проверка не займёт много времени.

Всего в рамках проекта «Малый бизнес Москвы» доступно более 20 онлайн-сервисов.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.