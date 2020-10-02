В России оценили выгоду Украины от транзита санкционных товаров

Украина стала главным перевозчиком санкционных товаров по территории России после открытия транзита, передаёт РБК со ссылкой на данные Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП) — разработчика системы отслеживания перевозок.

Как отмечается, в марте — сентябре с Украины было осуществлено 2,7 тыс. рейсов (61% всей перевозки). Основной поток шёл в Казахстан (почти 2 тыс. рейсов), другими странами назначения были Азербайджан и Грузия.

Чаще всего перевозили мясо и мясные субпродукты, а также продукты из зерна, говорится в материале.

По оценкам международных автомобильных грузоперевозчиков, каждый рейс через российскую территорию обходится компаниям на $5 тыс. дешевле. Таким образом, пишет агентство, открытие Россией своих дорог для транзита санкционки уже сэкономило украинским компаниям около $13 млн.

В 2020 году у перевозчиков появилась возможность ввозить на территорию России запрещённые товары из стран, против которых Москва с 2014 года вводила ответные санкции. Согласно поручению президента Владимира Путина, транзит должен отслеживаться с помощью специальных систем контроля.