В России оценили выгоду Украины от транзита санкционных товаров

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Украина стала главным перевозчиком санкционных товаров по территории России после открытия транзита, передаёт РБК со ссылкой на данные Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП) — разработчика системы отслеживания перевозок.
В России оценили выгоду Украины от транзита санкционных товаров
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Как отмечается, в марте — сентябре с Украины было осуществлено 2,7 тыс. рейсов (61% всей перевозки). Основной поток шёл в Казахстан (почти 2 тыс. рейсов), другими странами назначения были Азербайджан и Грузия.

Чаще всего перевозили мясо и мясные субпродукты, а также продукты из зерна, говорится в материале.

По оценкам международных автомобильных грузоперевозчиков, каждый рейс через российскую территорию обходится компаниям на $5 тыс. дешевле. Таким образом, пишет агентство, открытие Россией своих дорог для транзита санкционки уже сэкономило украинским компаниям около $13 млн.

В 2020 году у перевозчиков появилась возможность ввозить на территорию России запрещённые товары из стран, против которых Москва с 2014 года вводила ответные санкции. Согласно поручению президента Владимира Путина, транзит должен отслеживаться с помощью специальных систем контроля.

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