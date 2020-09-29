Эксперт прокомментировал курс евро

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Ангелина Шурпина
Независимый эксперт Роман Блинов прокомментировал в беседе с RT данные торгов, согласно которым курс евро на Московской бирже превышал 93 рубля.
Эксперт прокомментировал курс евро
  • РИА Новости

«Мы видим продолжающуюся рыночную турбулентность на валютном международном рынке, где само по себе движение обусловлено слабостью многих развивающихся валют. В первую очередь я отмечаю падение турецкой лиры, которое косвенно влияет на курс российской национальной валюты», — рассказал Блинов.

Эксперт также отметил, что нестабильность, вызванная пандемией коронавируса, снова возвращается в том или ином виде.

«Это в определённой степени пугает глобальных инвесторов, и они избавляются от рисковых активов», — заключил он.

Курс евро в ходе торгов 29 сентября превышал 93 рубля

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