Эксперт прокомментировал курс евро

Независимый эксперт Роман Блинов прокомментировал в беседе с RT данные торгов, согласно которым курс евро на Московской бирже превышал 93 рубля.

«Мы видим продолжающуюся рыночную турбулентность на валютном международном рынке, где само по себе движение обусловлено слабостью многих развивающихся валют. В первую очередь я отмечаю падение турецкой лиры, которое косвенно влияет на курс российской национальной валюты», — рассказал Блинов.

Эксперт также отметил, что нестабильность, вызванная пандемией коронавируса, снова возвращается в том или ином виде.

«Это в определённой степени пугает глобальных инвесторов, и они избавляются от рисковых активов», — заключил он.

Курс евро в ходе торгов 29 сентября превышал 93 рубля.