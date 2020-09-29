Экономист прокомментировал ситуацию с курсом евро

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Анастасия Румянцева
Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT данные торгов, согласно которым курс евро на Московской бирже превысил 93 рубля.
Экономист прокомментировал ситуацию с курсом евро
  • РИА Новости

По словам эксперта, существенную роль в ситуации играет спекулятивное настроение.

«Спекулятивные действия игроков, которые играют против рубля и, видимо, у них негласные, но всё-таки согласованные однонаправленные действия, поскольку они одинаково чувствуют ситуацию... Тут уже подключаются к спекулянтам в значительной степени психологические факторы», — отметил Беляев.

Экономист выразил надежду, что биржевой паники не будет, а спекулятивные и психологические факторы, как подчеркнул аналитик, «в экономической ткани действовать в течение длительного времени не могут».

«Конец вот этого роста курса евро по отношению к рублю в данном случае — пределы, на мой взгляд, они уже близки. Даже если не близки, то они уже достигнуты. Рост должен остановиться, я думаю, тут должен включаться Центральный банк, и тогда мы увидим коррекцию рубля по отношению к паре валют», — заключил Беляев. 

Ранее сообщалось, что курс евро на Московской бирже превысил 93 рубля. 

По состоянию на 10:11 евро вырос на 83 копейки — до 93,10 рубля.

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