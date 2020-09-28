В РСПП прокомментировали план восстановления экономики России

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Член Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Олег Прексин рассказал о новом плане восстановления экономики России.
В РСПП прокомментировали план восстановления экономики России
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, в экономике стоит сделать акцент на поддержку малого и среднего бизнеса — и это отражается в представленном плане.

«Если мы видим реальную поддержку малого и среднего предпринимательства до уровня, когда проект становится самодостаточным и к нему начинают проявлять интерес доминирующие в стране экономики, если мы поддержим малый и средний бизнес и массово будем вкладывать средства государства в развитие инфраструктуры, занятости и повышение доходов, — да, это сработает», — подчеркнул Прексин.

Член РСПП добавил, что правительство делает акцент на развитие лёгкой промышленности и внутреннего туризма. По его словам, стоит уделить внимание и развитию транспортной инфраструктуры, которая позволила бы поддержать эти две сферы.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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