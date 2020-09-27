Новак дал прогноз по спросу на нефть

Министр энергетики России Александр Новак на встрече министров энергетики «Большой двадцатки» дал прогноз по спросу на продукцию нефтепереработки.

Он отметил, что «спрос на продукцию нефтепереработки упал примерно на 28—30% в основном за счёт сокращения автомобильных и авиаперевозок».

Министр сообщил, что «объём инвестиций компаний в добычу сократился на 25%.

«В среднем в этом году мы ожидаем падение спроса на уровне до 10%», — цитирует ТАСС Новака.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.