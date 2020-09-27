Новак дал прогноз по спросу на нефть

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Министр энергетики России Александр Новак на встрече министров энергетики «Большой двадцатки» дал прогноз по спросу на продукцию нефтепереработки.
Новак дал прогноз по спросу на нефть
  • РИА Новости

Он отметил, что «спрос на продукцию нефтепереработки упал примерно на 28—30% в основном за счёт сокращения автомобильных и авиаперевозок».

Министр сообщил, что «объём инвестиций компаний в добычу сократился на 25%.

«В среднем в этом году мы ожидаем падение спроса на уровне до 10%», — цитирует ТАСС Новака.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.

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