Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

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Курс евро на Московской бирже превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года.
Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

По данным на 17:03 мск курс евро составил 91,01 рубля.

Кроме того, курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 78 рублей и составил 78,20 рубля.

Ранее экономист и публицист Михаил Хазин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

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