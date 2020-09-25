Аналитик дал краткосрочный прогноз курса доллара и евро
- РИА Новости
В беседе с «Российской газетой» Пётр Пушкарёв заявил, что на курс доллара сегодня влияет сумбурная картина на внешних рынках, напрямую с Россией не связанная.
«Из-за оттока денег с развивающихся рынков евро тоже немного дорожал к рублю, но далеко не так заметно, как доллар, и курсу евро в России пока так и не удаётся закрепиться выше отметки в 90 рублей именно потому, что евро глобально стал стоить дешевле на фоне доллара», — считает аналитик.
Ранее экономист Нарек Авакян в беседе с URA.RU оценил перспективы курса рубля.