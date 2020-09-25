Аналитик дал краткосрочный прогноз курса доллара и евро

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Шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв считает, что минимум на пару недель курс евро к рублю может стабилизироваться, но только до тех пор, пока доллар снова не начнёт дешеветь по отношению к евро.
Аналитик дал краткосрочный прогноз курса доллара и евро
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» Пётр Пушкарёв заявил, что на курс доллара сегодня влияет сумбурная картина на внешних рынках, напрямую с Россией не связанная.

«Из-за оттока денег с развивающихся рынков евро тоже немного дорожал к рублю, но далеко не так заметно, как доллар, и курсу евро в России пока так и не удаётся закрепиться выше отметки в 90 рублей именно потому, что евро глобально стал стоить дешевле на фоне доллара», — считает аналитик.

Ранее экономист Нарек Авакян в беседе с URA.RU оценил перспективы курса рубля.

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