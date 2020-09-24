Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Анастасия Румянцева
Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 90 рублей.
Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Повышение курса евро связано прежде всего с движением в динамике пары доллар — евро, это связано с тем, что доллар очень сильно проседает к евро на мировом валютном рынке... Если мы посмотрим на влияние пандемии коронавируса на экономику США, то она в среднем упала в три раза больше, чем европейская, поэтому она оказалась в более слабом состоянии, чем европейская экономика, это повлияло на то, что инвесторы стали частично перекладываться из доллара в евро», — сказал Гинько.

Эксперт также отметил, что на поведение валютного курса влияют и предстоящие президентские выборы в США. 

По словам Гинько, непосредственно к состоянию российской экономики изменение курса доллара и евро сейчас пока не имеет прямого отношения.

«В российской экономике ничего не происходит такого, что предполагало бы сильное проседание российского рубля», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 90 рублей.

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