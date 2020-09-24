В Госдуме прокомментировали ситуацию с ценами на бензин

Первый заместитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.

Об этом сообщает ФАН.

«Нефтяники, как вы знаете, платят у нас так называемую ренту за добычу полезных ископаемых. Недавно в качестве эксперимента мы ввели налог на дополнительную прибыль, а от НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) отказались. Однако вчера в связи с нехваткой средств в бюджете мы ввели опять для них НДПИ в разной форме», — заявил он в эфире медиагруппы «Патриот».

По его мнению, для производителей нефтепродуктов цена на нефть в итоге вырастет, поэтому и цена на бензин тоже увеличится.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты ГК «Автоспеццентр» оценили отношение россиян к электромобилям.