В Госдуме прокомментировали ситуацию с ценами на бензин

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Первый заместитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с ценами на бензин
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Нефтяники, как вы знаете, платят у нас так называемую ренту за добычу полезных ископаемых. Недавно в качестве эксперимента мы ввели налог на дополнительную прибыль, а от НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) отказались. Однако вчера в связи с нехваткой средств в бюджете мы ввели опять для них НДПИ в разной форме», — заявил он в эфире медиагруппы «Патриот».

По его мнению, для производителей нефтепродуктов цена на нефть в итоге вырастет, поэтому и цена на бензин тоже увеличится.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты ГК «Автоспеццентр» оценили отношение россиян к электромобилям.

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