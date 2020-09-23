IT-компании Москвы запустили продажи в 21 стране

В акселерационной программе GoGlobal приняли участие 20 московских компаний. Цель проекта — ускорить выход на иностранные рынки для тех, кто производит продукты в сфере информационных технологий.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Участники акселератора смогли с нуля запустить продажи в 21 стране — например, в США, Великобритании, Малайзии и Канаде. За три месяца они заключили контракты объёмом больше $236 тыс. — и это на новых для себя рынках», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, в ближайшее время планируется подписать соглашений ещё на $638 тыс.

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