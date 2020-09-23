Силуанов оценил меры поддержки регионов в пандемию

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в Госдуме, что власти своевременно приняли решение о выделении регионам 300 млрд рублей на сбалансированность бюджетов.

«Мы вовремя очень, спасибо вам, приняли решения по поддержке субъектов России. 300 млрд рублей дотаций на сбалансированность... Эти деньги будут работать на поддержку тех регионов, которые больше всего пострадали. Здесь разные регионы», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что эта мера сработала и продолжает работать.

«И второе, мне кажется, направление — это решение о реструктуризации бюджетных кредитов», — добавил Силуанов.

Ранее сообщалось, что Силуанов назвал Белоруссию надёжным заёмщиком.