Силуанов оценил меры поддержки регионов в пандемию

Короткая ссылка
Министр финансов России Антон Силуанов заявил в Госдуме, что власти своевременно приняли решение о выделении регионам 300 млрд рублей на сбалансированность бюджетов.
Силуанов оценил меры поддержки регионов в пандемию
  • РИА Новости

«Мы вовремя очень, спасибо вам, приняли решения по поддержке субъектов России. 300 млрд рублей дотаций на сбалансированность... Эти деньги будут работать на поддержку тех регионов, которые больше всего пострадали. Здесь разные регионы», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что эта мера сработала и продолжает работать.

«И второе, мне кажется, направление — это решение о реструктуризации бюджетных кредитов», — добавил Силуанов.

Ранее сообщалось, что Силуанов назвал Белоруссию надёжным заёмщиком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить