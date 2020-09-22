Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%

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Цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 12–15% в связи с высоким спросом из-за программы льготной ипотеки, а также инвесторов, пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.
Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Как рассказал изданию руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в городах-миллионниках России в настоящее время составляет 80,4 тыс. рублей, что на 3% выше, чем месяц назад. 

«Мы ожидаем дальнейшего роста цен — до 12% по итогам года. В числе причин — высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и выход на рынок инвесторов — граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в квадратные метры», — считает он.

По мнению руководителя направления новостроек в «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, до конца года цены на недвижимость в стране, скорее всего, вырастут, говорится в материале.

Специалист отметил, что новостройки в Санкт-Петербурге подорожали на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«На 15,3% — в Краснодаре, на 12,1% — в Новосибирске, на 12,7% — в Казани», — приводит газета его слова.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России.

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