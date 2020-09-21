Аналитик оценил ситуацию с курсом рубля

Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский оценил ситуацию с курсом рубля.

«Если говорить о реальном и эффективном курсе с поправкой на процентную ставку, то вопрос гораздо интереснее: будет ли рубль падать или укрепляться?» — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в краткосрочной динамике скоро снижение прекратится.

«Что будет под Новый год, никто не знает, но я склонен верить, что на Новый год рубль будет сильный», — отметил Голубовский.

Со своей стороны, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» напомнил, что существенную долю отечественного бюджета составляют поступления от экспорта, а почти все расходы — рублёвые.

«Это делает девальвацию рубля удобным способом пополнения бюджета. От неё выигрывают и экспортёры, и бизнес, конкурирующий с импортом. Поэтому вклады на срок более года или двух предпочтительнее делать в валюте», — считает он.

Ранее сообщалось, что на открытии торгов в понедельник, 21 сентября, рубль рос к доллару и снижался к евро.