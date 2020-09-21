В Госдуме прокомментировали ситуацию с курсом рубля

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

«Беспокоиться смысла нет. Надо исходить из того, что перед нами результат ряда переменчивых факторов, которые влияют на российский рынок», — цитирует депутата ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, среди причин — пандемия, санкционная риторика, выборы в США.

Со своей стороны, главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в беседе с НСН отметил, что если смотреть на дальнейшую динамику пары доллар — рубль, то ожидается её стабилизация в нижней половине диапазона 75 — 80 рублей за доллар.

«Из некоторых позитивных на предстоящей неделе стоит выделить подготовку экспортёров к пику налоговых выплат, который приходится на пятницу. Это приведёт к спросу на российские рубли и сдержит ослабление национальной валюты», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что на открытии торгов в понедельник, 21 сентября, рубль рос к доллару и снижался к евро.