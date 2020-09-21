Экономист прокомментировал ситуацию с курсом рубля

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Экономист Вячеслав Зайченко прокомментировал ситуацию с курсом рубля.
Экономист прокомментировал ситуацию с курсом рубля
  • Reuters

«Просто техническое снижение перед рядом факторов. Это всегда происходит, из года в год, и в этом году перед IV кварталом мы наблюдаем снижение Brent», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, существенное снижение стоимости Brent может сказаться и на российской валюте.

«Но такой чёткой пропорции может и не произойти», — отметил Зайченко.

Ранее независимый финансовый консультант Виталий Калугин в беседе с URA.RU оценил ситуацию.

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