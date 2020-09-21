Экономист прокомментировал ситуацию с курсом рубля
- Reuters
«Просто техническое снижение перед рядом факторов. Это всегда происходит, из года в год, и в этом году перед IV кварталом мы наблюдаем снижение Brent», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, существенное снижение стоимости Brent может сказаться и на российской валюте.
«Но такой чёткой пропорции может и не произойти», — отметил Зайченко.
Ранее независимый финансовый консультант Виталий Калугин в беседе с URA.RU оценил ситуацию.