Экономист прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Экономист Вячеслав Зайченко прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

«Просто техническое снижение перед рядом факторов. Это всегда происходит, из года в год, и в этом году перед IV кварталом мы наблюдаем снижение Brent», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, существенное снижение стоимости Brent может сказаться и на российской валюте.

«Но такой чёткой пропорции может и не произойти», — отметил Зайченко.

Ранее независимый финансовый консультант Виталий Калугин в беседе с URA.RU оценил ситуацию.