Эксперты оценили ситуацию с курсом рубля

Экономист и публицист Михаил Хазин прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

В беседе с ФАН он заявил, что в данном конкретном случае ослабление национальной валюты может быть локальным явлением.

Со своей стороны, независимый финансовый консультант Виталий Калугин в беседе с URA.RU выразил мнение, что дальнейшая ситуация зависит от того, кто победит на президентских выборах в США.

«Если выиграет Трамп, то доллар будет равен примерно 68 рублям. Если выиграет господин Байден, то доллар может подорожать и до 85 рублей», — прогнозирует он.

По его словам, в любом случае возможный скачок доллара будет краткосрочным.

Ранее сообщалось, что на открытии торгов в понедельник, 21 сентября, рубль рос к доллару и снижался к евро.