В Москве рассказали о субсидиях для представителей малого и среднего бизнеса

В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы рассказали о субсидиях для представителей малого и среднего бизнеса, было одобрено 49 заявок на общую сумму свыше 66 млн рублей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Всего к этому моменту одобрено 879 заявок совокупным объёмом 1,3 млрд рублей. На рассмотрении находится более 2 тыс. заявок на сумму более 1,7 млрд рублей», — цитирует издание руководителя ведомства Алексея Фурсина.

По его словам, сейчас продолжается приём документов по большинству действующих субсидий.

Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина прокомментировала правительственные меры по поддержке предпринимателей малого бизнеса в столице.