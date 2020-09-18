Власти Крыма оценили инвестиционную привлекательность полуострова

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Заместитель председателя Совета министров Республики Крым, министр финансов региона Ирина Кивико оценила инвестиционную привлекательность полуострова.
Власти Крыма оценили инвестиционную привлекательность полуострова
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Одно из самых инвестпривлекательных направлений в Крыму — санаторно-курортный комплекс. Это строительство новых гостиниц, отелей, оздоровительных центров, развлекательных площадок в виде аквапарков и не только, яхтенных марин и других объектов», — заявила она в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По её словам, в число лидеров по инвестициям входит и сельское хозяйство. Как отметила Кивико, уникальность климата позволяет выращивать в регионе множество агрокультур.

«Если говорить в целом, то инвесторы понимают ценность Крыма и этим пользуются, а мы, в свою очередь, им всесторонне помогаем в законодательной базе, земельных отношениях, юридических и экономических аспектах», — добавила она.

Ранее, как сообщало ФАН, зампред Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Илья Донченко прокомментировал развитие туротрасли в регионе.

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