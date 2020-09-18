Участниками Московского инновационного кластера стали более 17 тысяч предприятий

Количество предприятий, входящих в Московский инновационный кластер, превысило 17 тыс.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Москва обладает уникальным инновационным потенциалом. В городе работают более 130 тыс. высокотехнологичных компаний. Доля высокотехнологичных отраслей в ВВП России составляет свыше 20%. По данным ведущих рейтингов, Москва входит в топ-10 инновационных городов мира», — заявил мэр Сергей Собянин на заседании наблюдательного совета фонда «Московский инновационный кластер».

По его словам, среди участников — крупнейшие отечественные предприятия в сфере авиастроения, освоения космоса, фармацевтической, электронной промышленности и информационных технологий.

«Также в числе участников ведущий ядерный центр России — Курчатовский институт, главный университет России — МГУ — и другие ведущие вузы. В то же время свыше 90% участников кластера являются малыми и средними инновационными предприятиями», — отметил мэр.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.