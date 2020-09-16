В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с микрозаймами

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В Оренбургской области по итогам первого полугодия спрос на микрозаймы снизился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с микрозаймами
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные пресс-службы регионального отделения Банка России.

Специалисты отмечают, что люди стали реже брать небольшие кредиты в период пандемии COVID-19.

Общая сумма выданных займов составила 440 млн рублей.

Половина кредитов — это краткосрочные займы до 30 тыс. рублей на срок не более месяца.

Спрос на микрозаймы вырос у предпринимателей на 20%, а у юридических лиц — на 3%.

Ранее бывший вице-президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с НСН оценил предложение Банка России не взимать долг с граждан, потерявших жильё из-за невыплат по ипотеке.

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