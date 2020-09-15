Эксперт прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы

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Доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы.
Эксперт прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что текущий год можно назвать очень удачным для отечественного рынка пшеницы.

«То же самое нельзя сказать об общемировом производстве зерна. По сути, Россия уже два месяца влияет на ценовую динамику не только своими продажами, но даже словесными интервенциями. Ведь урожай этого года выдался рекордным — одним из самых богатых в истории», — пояснил эксперт.

По его словам, котировки выросли до уровня прибылей от имеющихся объёмов с учётом потенциального экспорта.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане рассказали о ходе работ по уборке зерновых.

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