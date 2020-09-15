В Удмуртии прокомментировали объёмы производства молока

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В Минсельхозе Удмуртии прокомментировали ситуацию с молочной отраслью, производство молока выросло на 5,9%.
В Удмуртии прокомментировали объёмы производства молока
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные пресс-службы Минсельхоза республики.

На 1 сентября 2020 года валовые надои молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах достигли 543,9 тыс. тонн. По сравнению с прошлым годом, на эту дату животноводы улучшили показатели на 30,5 тыс. тонн и добились роста в 5,9%.

Реализация молока также выросла — на 29,9 тыс. тонн. На переработку реализовали 497,2 тыс. тонн — на 6,4% больше, чем в 2019 году.

Товарность производимого в республике молока-сырья достигла 91,4% (+0,4% по сравнению с прошлым годом).

За август лидеры отрасли остались неизменны: Вавожский, Шарканский, Можгинский, Алнашский и Балезинский районы. Десятку замыкает Дебесский район.

В августе телеканал «360» сообщал о гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!» под Истрой.

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