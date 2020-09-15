Эксперт оценил роль Китая на нефтяном рынке

Глава Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич оценил роль КНР на нефтяном рынке.

«Как известно, Китай — крупнейший импортёр сырой нефти в мире, и при первом приближении действительно кажется, что именно главный бенефициар умеренно дешёвой нефти», — заявил он в беседе с oilcapital.ru.

По его словам, незначительные продажи ранее купленной КНР нефти были связаны с технологическими, а не коммерческими причинами, поскольку требовалось немного разгрузить почти полные хранилища.

Как отметил Манкевич, помимо восстановления спроса на энергоносители, власти Китая вводят стимулирующие экономику меры. Также не стоит забывать, что КНР самыми быстрыми темпами в мире переходит на возобновляемые источники энергии.

«Сейчас Китай предпринимает усилия для большего контроля над рынком нефти — в частности, был запущен юаневый фьючерс на нефть, хотя его рыночная власть далека от нефтедоллара. Собственно, валютный вопрос — это основной фактор, который сдерживает влияние Китая на рынок», — сказал эксперт.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.