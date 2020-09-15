В Подмосковье рассказали о грантах для предприятий

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Фонд содействия инновациям предоставил предприятиям Московской области гранты на 261,8 млн рублей с начала 2020 года.
В Подмосковье рассказали о грантах для предприятий
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ведомство участвует в составлении рекомендательных писем, касающихся проектов для отбора.

Фонд выдал гранты более 40 субъектам малого и среднего бизнеса. Суммы варьировались от 100 тыс. до 20 млн рублей. Предстоит рассмотреть ещё 14 заявок.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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