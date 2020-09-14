Московский инновационный кластер запустил новый сервис

На портале Московского инновационного кластера появился новый сервис факторинга — финансовых услуг для поставщиков и производителей, работающих на условиях отсрочки платежа в обмен на уступку их дебиторской задолженности.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Благодаря факторинговому агрегатору предприниматели могут выбрать самые выгодные варианты. Залога или поручительства не требуется. Услуга поможет быстрее возместить расходы на производство, пополнить оборотные средства и планировать новые контракты», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Сервис позволяет пройти все этапы — от подачи заявки до подписания договора — онлайн.

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