Московский инновационный кластер запустил новый сервис
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Благодаря факторинговому агрегатору предприниматели могут выбрать самые выгодные варианты. Залога или поручительства не требуется. Услуга поможет быстрее возместить расходы на производство, пополнить оборотные средства и планировать новые контракты», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Сервис позволяет пройти все этапы — от подачи заявки до подписания договора — онлайн.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.