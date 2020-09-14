Аналитик оценил ситуацию с курсом рубля
- РИА Новости
В беседе с «Российской газетой» он заявил, что на этой неделе можно ожидать сохранения парой доллар/рубль позиций в нижней половине диапазона 75—80 рублей.
На прошлой неделе американская валюта пыталась пробить нижнюю границу данного коридора, попытки могут продолжиться, прогнозирует эксперт.
Вместе с тем, отметил Зварич, стабилизация рынка энергоносителей на уровне ниже $40 за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent не позволит российской валюте отыграть потери. Ещё одним фактором может стать восстановление доллара на международном валютном рынке.
Как считает аналитик, к концу недели пара доллар/рубль может подняться выше 76 рублей.
Ранее инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.