Аналитик оценил ситуацию с курсом рубля

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Главный аналитик «Промсвязьбанка» Богдан Зварич оценил ситуацию с курсом рубля.
Аналитик оценил ситуацию с курсом рубля
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что на этой неделе можно ожидать сохранения парой доллар/рубль позиций в нижней половине диапазона 75—80 рублей.

На прошлой неделе американская валюта пыталась пробить нижнюю границу данного коридора, попытки могут продолжиться, прогнозирует эксперт.

Вместе с тем, отметил Зварич, стабилизация рынка энергоносителей на уровне ниже $40 за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent не позволит российской валюте отыграть потери. Ещё одним фактором может стать восстановление доллара на международном валютном рынке.

Как считает аналитик, к концу недели пара доллар/рубль может подняться выше 76 рублей.

Ранее инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.

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