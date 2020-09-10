В ОЭСР оценили уровень снижения мирового ВВП в случае второй волны коронавируса

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Вторая волна коронавируса в мире может привести к падению глобальной экономики на 7,5%, считают в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В ОЭСР оценили уровень снижения мирового ВВП в случае второй волны коронавируса
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«В случае второй волны пандемии, глобальный ВВП может снизиться более, чем на 7,5%», — заявил генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа на онлайн-конференции «От пандемии к восстановлению».

По его словам, ранее организация ожидала снижения мирового ВВП только на 6%. Как уточнил Гурриа, это самое крупное и из всех спрогнозированных падений за 60 лет существования ОЭСР.

«Кризис, вызванный COVID-19 всё ещё продолжает ставить перед нами вызовы как экономические, так и социальные», — добавил глава организации.

Онлайн-конференция «От пандемии к восстановлению» организована госкорпорацией ВЭБ.РФ в партнёрстве с Международным клубом финансирования развития (IDFC).

Мероприятие было подготовлено в преддверии первого Глобального саммита государственных банков развития Finance in Common, который пройдет в Париже в ноябре.

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