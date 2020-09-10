Эксперт рассказал об определяющих факторах экономики России

Профессор кафедры менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова доктор экономических наук Валерий Масленников рассказал об определяющих факторах экономики России.

«Во-первых, это прекращение оттока капитала в офшоры», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, данная мера сработает не раньше I или II квартала 2021 года, и она действительно даст результат.

«Во-вторых, это российская промышленная политика», — считает Масленников.

Как отметил эксперт, речь идёт о долгосрочности — мера не сразу даст отдачу, но уже начала работать.

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