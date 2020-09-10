Эксперт рассказал об определяющих факторах экономики России

Короткая ссылка
Профессор кафедры менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова доктор экономических наук Валерий Масленников рассказал об определяющих факторах экономики России.
Эксперт рассказал об определяющих факторах экономики России
  • РИА Новости

«Во-первых, это прекращение оттока капитала в офшоры», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, данная мера сработает не раньше I или II квартала 2021 года, и она действительно даст результат.

«Во-вторых, это российская промышленная политика», — считает Масленников.

Как отметил эксперт, речь идёт о долгосрочности — мера не сразу даст отдачу, но уже начала работать.

Ранее аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай в беседе с газетой «Известия» оценил ситуацию с курсом доллара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить