Эксперт оценил планируемую ЦБ публикацию траектории ключевой ставки
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
В беседе с ФБА «Экономика сегодня» эксперт назвал предлагаемый механизм интересным.
«И если действительно будет внедрён механизм, который сделает работу регулятора более прозрачной, это существенно облегчит работу банков и инвесторов», — сказал он.
По его словам, из новой открытой политики ЦБ, возможно, станет ясно, какой стратегии будет придерживаться регулятор в ближайшие годы.
«В целом новую стратегию работы Банка России можно только приветствовать», — добавил Шабанов.
Ранее бывший председатель Банка России Сергей Дубинин в беседе с НСН прокомментировал снижение ключевой ставки до 4,25%.