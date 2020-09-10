Эксперт оценил планируемую ЦБ публикацию траектории ключевой ставки

Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов оценил планируемую Центробанком публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макропрогноза.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» эксперт назвал предлагаемый механизм интересным.

«И если действительно будет внедрён механизм, который сделает работу регулятора более прозрачной, это существенно облегчит работу банков и инвесторов», — сказал он.

По его словам, из новой открытой политики ЦБ, возможно, станет ясно, какой стратегии будет придерживаться регулятор в ближайшие годы.

«В целом новую стратегию работы Банка России можно только приветствовать», — добавил Шабанов.

Ранее бывший председатель Банка России Сергей Дубинин в беседе с НСН прокомментировал снижение ключевой ставки до 4,25%.