Эксперт оценил перспективы развития газового рынка

Начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Армен Ханян оценил перспективы развития газового рынка.

«Развитие газового рынка видится нам в двух плоскостях. Первое — это развитие биржевой торговли газом. Это и повышение ликвидности торгов, и увеличение количества участников на бирже, и соблюдение регулярности и равномерности при реализации газа на бирже и т. п.», — заявил он в беседе с oilcapital.ru.

По его словам, вторая плоскость — это совершенствование нормативной базы, которое касается, в частности, доступа независимых поставщиков к магистральной инфраструктуре, правил поставки газа, недискриминационного доступа к услугам по транспортировке по магистральным газопроводам.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.