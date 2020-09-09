Эксперт оценил влияние мировой ситуации на внутренний рынок нефтепродуктов

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин оценил влияние мировой ситуации на внутренний рынок нефтепродуктов.

«Естественным образом меры по нераспространению коронавируса также повлияли на внутренний рынок нефтепродуктов. В апреле в регионах с активными мерами самоизоляции спрос на бензин и дизель, напомню, был на 30—50% ниже, чем в 2019 году. Падение потребления авиакеросина и вовсе достигало 60%», — заявил он в беседе с oilcapital.ru.

По его словам, колебания спроса на рынке — это в целом большой вызов для НПЗ, с которым переработчики в настоящее время справляются успешно.

Как отметил Сорокин, в значительной степени в пользу стабилизации сыграло повышение премиальности поставок на внутренний рынок в июне — июле, когда благодаря росту внутреннего туризма спрос на топливо резко пошёл вверх.

Таким образом, НПЗ в сложное для экономики время стали быстро обеспечивать прирост производства топлива.

«В целях более ускоренной стабилизации рынка и сохранения его экономики нами были приняты и меры регуляторного характера», — сказал Сорокин.

Он добавил, что на данный момент динамика производства и оптовых цен удовлетворительная.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.