Эксперт оценил влияние мировой ситуации на внутренний рынок нефтепродуктов

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Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин оценил влияние мировой ситуации на внутренний рынок нефтепродуктов.
Эксперт оценил влияние мировой ситуации на внутренний рынок нефтепродуктов
  • Reuters

«Естественным образом меры по нераспространению коронавируса также повлияли на внутренний рынок нефтепродуктов. В апреле в регионах с активными мерами самоизоляции спрос на бензин и дизель, напомню, был на 30—50% ниже, чем в 2019 году. Падение потребления авиакеросина и вовсе достигало 60%», — заявил он в беседе с oilcapital.ru.

По его словам, колебания спроса на рынке — это в целом большой вызов для НПЗ, с которым переработчики в настоящее время справляются успешно.

Как отметил Сорокин, в значительной степени в пользу стабилизации сыграло повышение премиальности поставок на внутренний рынок в июне — июле, когда благодаря росту внутреннего туризма спрос на топливо резко пошёл вверх.

Таким образом, НПЗ в сложное для экономики время стали быстро обеспечивать прирост производства топлива.

«В целях более ускоренной стабилизации рынка и сохранения его экономики нами были приняты и меры регуляторного характера», — сказал Сорокин.

Он добавил, что на данный момент динамика производства и оптовых цен удовлетворительная.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.

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