Эксперт прокомментировал снижение цены на нефть марки Brent

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT данные торгов, согласно которым цена на нефть марки Brent впервые с конца июня опустилась ниже $40 за баррель.

Отмечается, что нефть марки WTI потеряла 7% своей стоимости.

Пикин отметил, что главной причиной является «новый виток скидок, которые начала давать Саудовская Аравия».

«Вот это было главным спусковым крючком, откуда пошло падение. Потому что ещё на прошлой неделе мы видели, что нефть уходила выше $46 за баррель. И как только саудиты начали снова демпинговать, играть со скидками, картинка повторяется, как это, например, в начале весны, откуда начался кризис — тоже со скидок, которые давали саудиты», — пояснил эксперт.

По его словам, ключевым фактором, который определяет дальнейший рост, является то, как быстро спрос будет восстанавливаться.

«Восстановление спроса зависит от динамики заболеваний по коронавирусу... На это влияет, в частности, широкое распространение вакцин, их количество. Процесс только начинается», — отметил Пикин.

Аналитик добавил, что всё будет зависеть от того, как быстро пойдёт процесс купирования распространения коронавируса.

«Плюс поддержание дисциплины со стороны стран, вошедших в соглашение ОПЕК+ и компания. Поэтому такие колебания нормальны, не может нефть всё время расти, то есть нужен некоторый отскок», — заключил он.

Ранее, как сообщило РИА Новости, цена на нефть марки Brent впервые с конца июня опустилась ниже $40 за баррель.