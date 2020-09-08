Fitch улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

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Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз для российской экономики по итогам 2020 года, следует из сентябрьского выпуска обзора Global Economic Outlook.
Fitch улучшило прогноз для экономики России в 2020 году
  • РИА Новости

Теперь эксперты ожидают снижения ВВП России на 4,9%, при этом в прошлом прогнозе ожидалось падение на 5,8%.

Как отметили в организации, потребительский спрос восстанавливается, фискальная поддержка существенно увеличена, цены на нефть восстановились.

По прогнозам специалистов, к докарантинному уровню экономика страны вернётся к началу 2022 года, поскольку усиление фискальной и денежно-кредитной политики будет постепенным.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пик проблем в экономике пройден.

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