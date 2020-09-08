Fitch улучшило прогноз для экономики России в 2020 году
- РИА Новости
Теперь эксперты ожидают снижения ВВП России на 4,9%, при этом в прошлом прогнозе ожидалось падение на 5,8%.
Как отметили в организации, потребительский спрос восстанавливается, фискальная поддержка существенно увеличена, цены на нефть восстановились.
По прогнозам специалистов, к докарантинному уровню экономика страны вернётся к началу 2022 года, поскольку усиление фискальной и денежно-кредитной политики будет постепенным.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пик проблем в экономике пройден.