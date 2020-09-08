Fitch улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз для российской экономики по итогам 2020 года, следует из сентябрьского выпуска обзора Global Economic Outlook.

Теперь эксперты ожидают снижения ВВП России на 4,9%, при этом в прошлом прогнозе ожидалось падение на 5,8%.

Как отметили в организации, потребительский спрос восстанавливается, фискальная поддержка существенно увеличена, цены на нефть восстановились.

По прогнозам специалистов, к докарантинному уровню экономика страны вернётся к началу 2022 года, поскольку усиление фискальной и денежно-кредитной политики будет постепенным.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пик проблем в экономике пройден.