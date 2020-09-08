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В Приморье завершили уборку ранних зерновых

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В Приморском крае завершили уборку ранних зерновых.
В Приморье завершили уборку ранних зерновых
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства.

«Всего намолочено 58,5 тыс. тонн зерна, что на 12 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Из них более 30 тыс. тонн овса, пшеницы — 16,7 тыс. тонн, ячменя — 10,7 тыс. тонн», — заявили в ведомстве.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что сельскохозяйственным предприятиям Удмуртии предоставили субсидии в размере 178,1 млн рублей на модернизацию производственной базы.

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