Аналитик оценил ситуацию с курсом доллара

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай оценил ситуацию с курсом доллара.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что до конца недели американская валюта может вырасти до 77 рублей.

Среди факторов, влияющих на рубль в понедельник, эксперт назвал дешевеющую нефть и геополитические риски.

«Настроения инвесторов ухудшились. На глобальных рынках происходит фиксация прибыли, коррекция цен рисковых активов, разочарование из-за отсутствия определённости в запуске дальнейших фискальных и монетарных стимулов в США», — сообщил Порывай.

Ранее инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.