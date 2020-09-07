Экономист оценил ситуацию на валютном рынке
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«Во-первых, мы видим довольно очевидное снижение цен на нефть — до $42 — это достаточно ощутимые вещи. Плюс намерение Саудовской Аравии понизить отпускные цены. Это и сообщает такую понижательную траекторию, а для курса рубля это достаточно серьёзный фактор», — заявил он в беседе с ФАН.
Вторым обстоятельством эксперт назвал нарастающую сдержанность внешних инвесторов. По его словам, они неплохо зашли на предыдущих аукционах и в настоящее время корректируют свои позиции.
Ранее инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.