РБК: продажа части импортного алкоголя под угрозой из-за нового закона

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приёме части продукции из-за нового закона о виноделии, передаёт РБК.

Сообщается, что норма требует указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда, однако технологии изготовления не всегда позволяют это сделать.

В группе Simple, одном из крупнейших поставщиков, подтвердили проблему. Там отметили, что основные сложности связаны с винами, но и коньяки не стали исключением.

В АКОРТ высказали мнение, что продукция, которая поступила в продажу до 26 июня 2020 года, должна оставаться на полке, а та, что позже, — полностью соответствовать новому законодательству.

Закон, о котором идёт речь, призван урегулировать оборот продукции и установить требования к учёту и хозяйственному использованию земель, на которых растут виноградники. Документ также вводит определение «вина России».