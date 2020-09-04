В Нижегородской области заявили о росте прибыли организаций в первом полугодии
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на Нижегородстат.
Сальсидированная прибыль оценивается в 52,28 млн рублей. В данном показателе не учитывались субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации и госучреждения.
В январе — июне удалось получить прибыль 870 организациям. Их финансовый прирост — 81,38 млн рублей, что на 2,5% выше, если сравнивать с прошлогодними данными.
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