В Нижегородской области заявили о росте прибыли организаций в первом полугодии

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Прибыль организаций Нижегородской области в первые шесть месяцев 2020 года выросла почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
В Нижегородской области заявили о росте прибыли организаций в первом полугодии
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на Нижегородстат.

Сальсидированная прибыль оценивается в 52,28 млн рублей. В данном показателе не учитывались субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации и госучреждения.

В январе — июне удалось получить прибыль 870 организациям. Их финансовый прирост — 81,38 млн рублей, что на 2,5% выше, если сравнивать с прошлогодними данными.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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