Эксперт оценила ситуацию с поставками Urals в США
- РИА Новости
«США расположены далеко, транспортные расходы по доставке нефти в эту страну из России весьма серьёзные», — цитирует эксперта oilcapital.ru.
По словам Канделаки, главный и, по сути, единственный потребитель нефти в любой стране — нефтеперерабатывающий завод. Потребление у американских НПЗ пока не показывает существенного роста.
«Я бы не стала говорить, что Urals на 100% может заменить венесуэльскую тяжёлую нефть для американских НПЗ», — сказала эксперт.
В начале июня заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с нефтяными ценами.