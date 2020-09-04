Эксперт оценила ситуацию с поставками Urals в США

Председатель комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, профессор Тамара Канделаки оценила ситуацию с поставками Urals в США.

«США расположены далеко, транспортные расходы по доставке нефти в эту страну из России весьма серьёзные», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По словам Канделаки, главный и, по сути, единственный потребитель нефти в любой стране — нефтеперерабатывающий завод. Потребление у американских НПЗ пока не показывает существенного роста.

«Я бы не стала говорить, что Urals на 100% может заменить венесуэльскую тяжёлую нефть для американских НПЗ», — сказала эксперт.

В начале июня заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с нефтяными ценами.