Экономист дал прогноз по курсу рубля

Ведущий научный сотрудник МГУ экономист Андрей Колганов дал прогноз по курсу рубля.

В беседе с Newinform он назвал маловероятным сценарий, согласно которому к концу 2020 года курс российской валюты будет находиться на уровне 70 рублей за доллар.

«Скорее всего, значительного роста цен на нефть на мировом рынке не будет. Потому что её производство стоит на достаточно высоком уровне по отношению к спросу на нефть», — пояснил он.

Вместе с тем эксперт не ожидает серьёзного снижения курса рубля.

Как предположил Колганов, с учётом нынешней ситуации на рынке нефти и потребительского спроса отечественная валюта к концу года будет находиться в районе отметки от 73 до 77 рублей за доллар.

«Какие-то небольшие колебания ожидаются в связи с различного рода входящими обстоятельствами: в основном геополитическими. Но я не думаю, что это будет сильно ронять или, наоборот, укреплять доллар», — добавил он.

Ранее инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.