Эксперт оценил перспективы курса рубля

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич оценил перспективы курса рубля.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что санкционный вопрос может ещё не раз вызывать всплески волатильности на отечественном рынке.

По мнению эксперта, гораздо надёжней обратиться в сторону более долгоиграющих факторов, которые выступают более надёжным барометром курса на обозримую перспективу.

«Несмотря на просадки, которые случаются время от времени, на рынках в целом сохраняется настрой выкупать все просадки, ведь центробанки питают финансовую систему ликвидностью и обещают делать это годами», — сказал Купцикевич.

Как отметил эксперт, если смотреть более долгосрочно и без экстремальных сценариев, то глобальные макроэкономические факторы всё же на стороне длительного, пусть и осторожного восстановления курса рубля.

«На наш взгляд, импульсное ослабление рубля очень близко к своей низшей точке. От уровней вблизи 76 или, максимум, 80 за доллар может произойти разворот рубля к росту на длительную перспективу. Для евро подобной точкой разворота обещают стать уровни чуть выше 90», — добавил он.

Ранее инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.