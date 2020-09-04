Аналитики дали прогноз по курсу рубля к концу года
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
При этом, как отмечают аналитики, в настоящее время слишком много факторов неопределённости как в России, так и за её пределами, которые могут повлиять на курс рубля, например цены на нефть, возможное введение новых санкций Западом, вторая волна пандемии и президентские выборы в США.
Эксперты отмечают, что если эти риски в той или иной мере реализуются, то доллар может подорожать до 80 рублей, а евро — до 92.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.