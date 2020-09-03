Эксперт оценил ситуацию на рынке нефти

Совладелец SharesPro, инвестор Иван Щербина оценил ситуацию на рынке нефти.

«Мировой нефтегазовый рынок значительно пострадал от пандемии: начались карантины — производства останавливались, а экономики закрывались», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как отметил Щербина, рынок нефти восстанавливался по мере того, как в странах снимались карантинные ограничения и сокращалась добыча от ОПЕК+, но в условиях самоизоляции граждане стали меньше ездить и путешествовать, что ограничило спрос на топливо.

По словам эксперта, нефтяные компании сокращают свои инвестиции, чтобы поддержать балансы на фоне снижения выручки в нынешних обстоятельствах.

«Помешать развитию рынка могут ослабление экономического роста не только в США, но и в Европе, Китае; усиление торговой напряжённости, которая может создать неопределённость, замедлить рост и изменить давно установленные цепочки поставок», — считает Щербина.

Он добавил, что могут сказаться и глобальные политические риски.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.