В Хабаровском крае рассказали об инвестиционных проектах

Власти Хабаровского края рассказали об инвестиционных проектах.

Об этом сообщает transsibinfo со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства края.

В крае созданы три территории опережающего социально-экономического развития, на которых выделена 21 площадка.

Режим «Свободный порт» распространён на Ванинский и Советско-Гаванский муниципальные районы. Многим инвесторам, реализующим крупные перспективные проекты, предоставляются льготы путём выделения земельных участков без торгов.

Ранее, как сообщало ФАН, руководитель направления по связям с общественностью и СМИ АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Анастасия Рябинина рассказала о проекте.