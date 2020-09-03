Россияне провели более 110 тысяч операций через систему быстрых платежей за год

Россияне совершили более 110 тыс. операций через систему быстрых платежей (СБП) за год. Общая сумма превысила 500 млн рублей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Банк России.

По данным регулятора, в СБП зарегистрировались свыше 25 тыс. компаний и ИП. Как ожидает ЦБ, рост C2B-трансакций продолжится и в следующем году.

В крупнейших банках подтвердили, что оплата товаров и услуг через данную систему набирает обороты. В частности, в Промсвязьбанке рассказали, что ежемесячные объёмы операций в пользу юрлиц в СБП растут на 50—60%.

«Сильным стимулом для развития этого сервиса стал период самоизоляции. Тогда ретейлеры начали массово интересоваться приёмом платежей по QR-кодам и активнее подключали этот сервис. Это дало результат летом, когда объёмы платежей в пользу юрлиц через СБП увеличились двукратно», — сказали в банке.

В 2019 году доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что в России заработала СБП.