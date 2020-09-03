Россияне провели более 110 тысяч операций через систему быстрых платежей за год
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Банк России.
По данным регулятора, в СБП зарегистрировались свыше 25 тыс. компаний и ИП. Как ожидает ЦБ, рост C2B-трансакций продолжится и в следующем году.
В крупнейших банках подтвердили, что оплата товаров и услуг через данную систему набирает обороты. В частности, в Промсвязьбанке рассказали, что ежемесячные объёмы операций в пользу юрлиц в СБП растут на 50—60%.
«Сильным стимулом для развития этого сервиса стал период самоизоляции. Тогда ретейлеры начали массово интересоваться приёмом платежей по QR-кодам и активнее подключали этот сервис. Это дало результат летом, когда объёмы платежей в пользу юрлиц через СБП увеличились двукратно», — сказали в банке.
В 2019 году доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что в России заработала СБП.